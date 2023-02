Morawiecki zdecydował. Chodzi o stopnie alarmowe BRAVO i CHARLIE-CRP

Mateusz Morawiecki zdecydował o przedłużeniu obowiązywania stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIR-CRP. Jak informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, będa one obowiązywały na terenie naszego kraju co najmniej do końca maja.

Zdjęcie Mateusz Morawiecki przedłużył stopnie alarmowe BRAVO i CHARLIE-CRP / Maciej Kulczyński / Twitter/RCB / PAP