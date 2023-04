Najnowsza edycja Ogólnopolskiego Badania Satysfakcji z Pracy przeprowadzonego w minionym roku na zlecenie serwisu rozwojowego Youniversity i Leanpassion Group pokazuje, jak kluczową rolę dla pracowników pełni jakość i styl zarządzania menadżerów. Satysfakcjonujące zarządzanie pracownikami przez przełożonych znalazło się bowiem na czele listy najważniejszych czynników wpływających na satysfakcję z pracy. Miejsce drugie zajęło zrozumienie misji i wizji firmy. Trzecie - możliwość zgłaszania i rozwiązywania problemów.

Co ciekawe, te trzy aspekty uplasowały się wyżej niż atrakcyjne wynagrodzenie.

Bez wsparcia. "Po prostu trzymał za nas kciuki"

Alicja pracuje w branży IT, jest testerem manualnym. Od miesiąca jest zatrudniona w nowej firmie. Poprzednia praca nie dawała jej satysfakcji. A lider fatalnie zarządzał zespołem.

- Nie dość, że nie mogłam się rozwijać, bo dzień w dzień wykonywałam te same zadania, to jeszcze sposób zarządzania projektem był tragiczny. Miałam beznadziejnego lidera - mówi Interii. I dodaje: - Nie ogarniał zespołu, wskazywał jedynie daty, na kiedy ma być coś zrobione i tu jego rola się kończyła. On po prostu trzymał za nas kciuki, ale merytorycznego wsparcia nie mieliśmy żadnego.

Alicja czuła, że nie może swojego przełożonego poprosić o pomoc. - Takie pytania kończyły się przekierowaniem do kogoś innego. Bo on sam nie wiedział, jak daną rzecz zrobić - ocenia Alicja.

- Teraz czuję, że mój nowy lider jest o niebo lepszy w porównaniu do poprzedniego. To jednocześnie współpracownik, który pomaga, jest dla zespołu i sam wykonuje masę pracy. Co więcej, jest też po prostu osobą, z którą miło jest porozmawiać. Tworzy dobrą atmosferę - wskazuje nasza rozmówczyni.

Największa rotacja w gastronomii

Najwięcej, bo aż 48 proc. pracowników gastronomii nie czuje satysfakcji z pracy i planuje z niej odejść w ciągu 12 miesięcy. Jak czytamy w wynikach badania, może to mieć związek z charakterystyką tej branży, ale wpływ na to może też mieć ocena lidera. 45 proc. osób z tego sektora nie jest zadowolonych ze swojego szefa.

Piotr w gastronomii pracuje od pięciu lat. Od roku nie czuje satysfakcji ze swojej pracy. - Osoby, które zasiadają na stanowiskach kierowniczych czy menadżerskich, najczęściej nie posiadają do tego ani kompetencji ani wykształcenia. Nie mają też cech liderów, nie potrafią zarządzać ludźmi. To prowadzi do chaosu, a mnie osobiście demotywuje - ocenia Piotr.

Podobnie jak Alicja Piotr czuje, że jego przełożeni nie potrafią stworzyć dobrej atmosfery w pracy. - Nie szanują drugiego człowieka. Co więcej, gastronomia wciąż w dużej mierze działa w szarej strefie. Prawo nie jest przestrzegane, a pieniądze dostaje się pod stołem - dodaje.

- Mówię pas - podsumowuje Piotr. Zamierza jak najszybciej zmienić branżę.

Po gastronomii największy odpływ pracowników przewidywany jest w branżach: sprzedaż i marketing (38 proc.), TSL (38 proc.), biuro i administracja (36 proc.) i produkcja (33 proc.).

Postawa lidera

W badaniu pojawia się też pytanie o oczekiwania pracowników względem swojego bezpośredniego przełożonego. Zdaniem ankietowanych szef idealny powinien szanować innych ludzi, dbać o atmosferę i integrację zespołu, znać misję, wizję i cele strategiczne organizacji, znać się bardzo dobrze na wykonywanej pracy i powinno mu zależeć na poczuciu przynależności pracowników do organizacji. To top pięć oczekiwań pracowników.

- W byciu liderem nie chodzi o to, by ludzie szli za nami. Chodzi raczej o to, by szli razem z nami - mówi Radosław Drzewiecki, założyciel Youniversity oraz autor serialu "Skuteczny lider".

- Jeśli lider potrafi stworzyć takie środowisko pracy, w którym nikt niczego nie musi się domyślać, każdy rozumie swoją rolę w strategii firmy, to chce się pracować. Z kolei jeśli on improwizuje w pracy albo zarządza przez "trzymanie kciuków", to ludzie się frustrują i odchodzą - dodaje.

Tylko 38 proc. badanych pozytywnie oceniło swojego szefa. Negatywną ocenę swojemu przełożonemu wystawiło 33 proc. osób. W tej grupie aż 70 proc. nie odczuwa satysfakcji z pracy, ponad dwie trzecie nie czuje motywacji do pracy i nie poleci swojego pracodawcy, a 68 proc. deklaruje, że odejdzie z pracy w ciągu 12 miesięcy.

Dobry szef to klucz do sukcesu. Wśród tych, którzy pozytywnie ocenili swojego lidera, 72 proc. odczuwa satysfakcję z pracy, 71 proc. czuje się do niej zmotywowana, 74 proc. poleci swojego pracodawcę i aż 77 proc. deklaruje, że nie chce jej zmieniać w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

A co z zarobkami?

Alicja nie ukrywa, że pracę zmieniła również ze względu na zarobki. To nie był główny powód, ale one także sprawiały, że nie czuła satysfakcji. W omawianym badaniu atrakcyjne zarobki znalazły się na czwartym miejscu. Widać też różnice w podejściu różnych pokoleń.

66 proc. osób z pokolenia Z deklaruje, że ich wynagrodzenie jest nieadekwatne do wkładu wnoszonego do firmy. W pokoleniu Y jest to 60 proc. badanych, a w pokoleniu X - 51 proc. Alicja reprezentuje pokolenie Z.

- Na początku kariery zawodowej młodzi ludzie chcą szybko się rozwijać, angażują się w pracę, są gotowi pracować intensywnie, ale chcą mieć też godne wynagrodzenie i czas na życie po pracy. Pokolenie Z nie chce poświęcać życia dla pracy i szuka pracodawcy, który pozwoli im się rozwijać, doceni ich zaangażowanie i zaproponuje dobre wynagrodzenie - komentuje dr Magda Ferretti, psycholog organizacji, ekspert ds. pracy zdalnej i hybrydowej.

Badanie pokazało, że wraz z wiekiem badanych wzrasta poziom odczuwanej satysfakcji z pracy oraz motywacji do pracy.

W Ogólnopolskim Badaniu Satysfakcji z Pracy w 2022 roku wzięło udział 1900 osób. Przeprowadzono je na przełomie kwietnia i maja. Respondenci zostali dobrani metodą doboru losowo-warstwowego. Badanie przeprowadzono za pomocą anonimowego testu CAWI.