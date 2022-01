Mateusz Morawiecki komentuje słowa Janiny Ochojskiej: Hańba, która domaga się przeprosin

To hańba, która domaga się przeprosin - napisał we wtorek na swoim profilu na Facebooku premier Mateusz Morawiecki odnosząc się do słów europosłanki Janiny Ochojskiej, która porównała funkcjonariuszy Straży Granicznej do zbrodniarza wojennego Adolfa Eichmanna.

Zdjęcie Mateusz Morawiecki / KPRM / materiały prasowe