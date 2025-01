Longin Pastusiak nie żyje. Miał 89 lat

Longin Pastusiak urodził się 22 sierpnia w 1935 roku w Łodz i. W młodości był harcerzem i należał do 33 Łódzkiej Drużyny Harcerskiej.

W 1959 roku ukończył studia magisterskie w Woodrow Wilson School of Foreign Affairs oraz University of Virginia w Charlottesville , a rok później został magistrem na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego .

Longin Pastusiak nie żyje

Pastusiak należał do PZPR od lat 60. Kiedy po zmianach ustrojowych partia upadła, wstąpił do Socjaldemokracji RP, a następnie do SLD, w ramienia którego był posłem na Sejm I, II i III kadencji.