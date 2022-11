Wielka Brytania przeznaczy 700 milionów na budowę elektrowni jądrowej

Oprac.: Aneta Wasilewska Świat

700 mln funtów przeznaczy rząd Wielkiej Brtanii na kontynuację projektu elektrowni jądrowej Sizewell C - powiadomił Jeremy Hunt, brytyjski minister finansów, cytowany przez agencję Reutera. Jak dodał, jest to "największy krok ku niezależności energetycznej" Wielkiej Brytanii. Jest to też pierwsze takie wsparcie rządu od 30 lat.

Zdjęcie Jeremy Hunt, brytyjski minister finansów / JUSTIN TALLIS / AFP