O jesieni we wtorek możemy zapomnieć. Praktycznie cały kraj zaleją prawdziwe upały. Miejscami osiągną one poziom nawet 32 stopni Celsjusza. Z tego powodu dla każdego województwa wydano ostrzeżenia IMGW. Dla zachodniej połowy kraju osiągnęły one drugi stopień. Dowiedz się, gdzie trzeba będzie szczególnie uważać.