Kwalifikacja wojskowa 2024. Kto dostanie wezwanie na komisję?

W uzasadnieniu projektu przygotowanym przez rząd możemy znaleźć informację o tym, że zostanie utworzonych ok. 390 powiatowych komisji lekarskich, które będą mogły orzekać w sprawie od 30 do 35 osób dziennie .

Do stawienia się do kwalifikacji zostaną wezwane nie tylko osoby urodzone w 2005 roku. To będą także mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej oraz osoby, które w latach 2022-2023 zostały uznane za czasowo niezdolne do służby.