Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz 31 zbierała zbierała pieniądze na zakup sprzętu medycznego. Tegoroczny finał odbył się pod hasłem "Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych!". 29 stycznia ogłoszono, że w czasie wielkiego finału na walkę z sepsą zebrano ponad 154 miliony złotych. Nie jest to jednak ostateczna kwota - ta będzie znana, gdy zostaną zakończone wszystkie aukcje i licytacje.

W dniu finału na ulice wyszło 120 tysięcy wolontariuszy, którzy mimo zimna ochoczo zbierali do puszek pieniądze, aby pomóc potrzebującym. Ich postawa nie spotkała się z uznaniem znanego duchownego z Bydgoszczy.

Ksiądz Roman Kneblewski w niedzielę zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie przedstawiające dzieci ubrane w mundurki nazistowskiej grupy Hitlerjugend, które zbierają pieniądze do puszki. "Jeżeli przywodzi Wam to coś na myśl, to dobrze, ponieważ ludzka bezmyślność porażkę stanowi" - napisał były proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa.