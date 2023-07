Znany muzyk i propagator jazzu Krzysztof S. został oskarżony o wykorzystywanie seksualne dziecka poniżej 15. roku życia - dowiedziała się PAP. Sprawa dotyczy sytuacji z Puław z 2017 roku. Wobec muzyka pojawiły się także zarzuty dot. innych przestępstw pedofilii, do których miało dochodzić w latach 90. Z powodu przedawnienia nie zostaną one rozpatrzone. Krzysztof S. nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i odmówił składania zeznań.