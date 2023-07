Koreańskie samoloty trafią do Polski. Tak wygląda ich załadunek

Oprac.: Marta Stępień Polska

Polska kupiła od Korei Południowej lekkie samoloty bojowe FA-50. Część z nich jest już przygotowywana do transportu do Europy. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych opublikowało wideo, na którym widać, jak wygląda załadunek tych maszyn przed podróżą do Polski.

Zdjęcie Transport samolotów FA-50 do Polski / Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych / Twitter