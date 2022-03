Chodzi o najnowsze rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Od 28 marca zniesiona zostanie kwarantanna i izolacja po COVID-19

Zgodnie z projektem zniesiony zostanie obowiązek kierowania na izolację i kwarantannę z powodu choroby COVID-19. Wprowadzono także przepis przejściowy, który zakłada, że osoby odbywające w dniu wejścia w życie rozporządzenia izolację, izolację w warunkach domowych lub kwarantannę będą ją przebywać na dotychczasowych zasadach.

W uzasadnieniu do projektu wskazano, że decyzja o zniesieniu kwarantanny i izolacji wynika z poprawy stanu epidemiologicznego i gwałtownego zmniejszenia się zakażeń koronawirusem, a także jego agresywności. To - jak podkreślono - przyczyniło się do zmniejszenia liczby osób hospitalizowanych.

