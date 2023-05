- Około południa policjanci komisariatu rzecznego w trakcie patrolowania Wisły w miejscowości Stare Grochale, na 560. kilometrze rzeki zauważyli zwłoki. Zostały one wydobyte na brzeg. Na miejscu są policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego, technik kryminalistyki, a także prokurator. Są wykonywane oględziny zwłok mężczyzny. Decyzją prokuratora ciało będzie skierowane na sekcję - powiedziała PAP oficer prasowa z komendy powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim podkom. Joanna Wielocha.

Jak zaznaczyła, nie jest znana tożsamość mężczyzny, ani jego wiek. - Nie mamy personaliów tej osoby, ani nie możemy wskazać czy to osoba młoda, czy starsza - wyjaśniła oficer prasowa.

Zachodniopomorskie. Zwłoki 73-latka w jeziorze Trzesiecko

O wyłowieniu ciała 73-letniego mieszkańca Szczecinka z jeziora Trzesiecko (woj. zachodniopomorskie) w centrum miasta poinformowała z kolei oficer prasowa KPP w Szczecinku st. asp. Anna Matys. O dryfujących zwłokach policja dowiedziała się w poniedziałek o godz. 13.30.

- Na miejscu pracuje jeszcze grupa dochodzeniowo-śledcza. Decyzją prokuratora ciało zostanie zabezpieczone do badań sekcyjnych - przekazała policjantka. Jak dodała, wykluczono, by do śmierci 73-latka przyczyniły się osoby trzecie.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że mężczyzna w niedzielę wieczorem wyszedł z domu i już do niego nie wrócił. Kilka dni wcześniej 73-latek próbował pod wpływem alkoholu wejść do wody, ale wtedy skutecznie interweniowały służby. - Udana próba samobójcza jest jedną z badanych wersji tego tragicznego zdarzenia - powiedziała st. asp. Matys.

To kolejne ofiary utonięć podczas długiego weekendu. W niedzielę z wody wyłowiono ciała 60-letniej kobiety z rzeki Parsęta w Kołobrzegu i 61-letniego mężczyzny ze stawu we wsi Dobieszczyzna.