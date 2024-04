"Warszawiacy mają dość terroru aktywistów" - napisała we wtorek Ewa Zajączkowska-Hernik.

Rzecznik Konfederacji zapowiedziała złożenie zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przez działaczy z organizacji Ostatnie Pokolenie przestępstw.

Konfederacja a Ostatnie Pokolenie. Zawiadomienie

Rzecznik Konfederacji zadeklarowała też: "Chcemy Żyć Normalnie! Chcemy bez problemów dojeżdżać do pracy, do szkół, odwożąc nasze dzieci, do szpitali!".