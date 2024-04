"Z czego pani żyje?". Odpowiedź aktywistki niesie się po sieci

Aktywistka klimatyczna z Inicjatywy Wschód Dominika Lasota na początek została zapytana w RMF FM o ostatnie protesty i akcje aktywistów w Warszawie. - Nieposłuszeństwo obywatelskie to jest jedna z form protestu, do których mamy prawo - wskazywała.

Dominika Lasota kontra Robert Mazurek. "Pani jakie ma wykształcenie?"

- Martina Luthera Kinga nikt nie nazywał terrorystą - wtrącił się prowadzący. - No gdzie, trzeba przeczytać podręczniki , on był rutynowo określany jako terrorysta - odparła Lasota.

- Skończyłam liceum - usłyszał w odpowiedzi dziennikarz, po czym stwierdził: - A, no tak, to rzeczywiście, to jest argument. W kontrze aktywistka zarzuciła mu, że kpi z jej wiedzy. - Ja nie kpię z pani wiedzy, to pani próbuje mnie, nie tylko mnie, pouczać - zrewanżował się prowadzący.