Koalicja Obywatelska bierze się za fajerwerki. Chce zakazu

Posłowie Koalicji Obywatelskiej zaprezentowali założenia nowych przepisów dotyczących fajerwerków. Do Sejmu został skierowany projekt zakazujący używania petard o najwyższym stopniu głośności przez osoby fizyczne. Ma być to nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.