Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

Ile niedziel handlowych pozostało do końca roku?

Do końca 2024 roku pozostały jeszcze trzy niedziele handlowe , które będą okazją do zrobienia zakupów w dużych marketach i galeriach handlowych. Najbliższa, jak wspomnieliśmy, wypadnie 25 sierpnia. Tego dnia sklepy będą otwarte, co pozwoli na spokojne zakupy przed końcem wakacji.

Co z planowanym zniesieniem zakazu handlu w niedzielę?

Niedziele handlowe 2024. Przepisy do zmiany?

Projekt zakłada również rozszerzenie praw pracowników pracujących w niedziele. Obecnie pracownicy handlu mają prawo do dnia wolnego lub dodatku do wynagrodzenia w wysokości 100 proc. za pracę w niedzielę. Nowe przepisy zakładają, by pracownicy otrzymywali 200 proc. wynagrodzenia za pracę w niedzielę oraz dzień wolny w ciągu sześciu dni przed lub po takiej niedzieli. Jeśli nie będzie to możliwe, pracodawca będzie musiał zapewnić dzień wolny do końca okresu rozliczeniowego. Dodatkowo, pracownicy mieliby prawo do co najmniej dwóch wolnych niedziel w miesiącu.