KGHM a słona woda w Odrze. Piotr Borys: Chodziło o Wody Polskie

Oprac.: Justyna Kaczmarczyk Polska

- Nie chciałem oskarżać KGHM. Kluczowe pytanie sprowadza się do tego, dlaczego Wody Polskie nie zarządziły kryzysem i po co w ogóle Wody Polskie są - podkreśla w rozmowie z Interią poseł Piotr Borys. Chodzi o wyniki kontroli poselskiej, udostępnione przez Borysa, z których wynika, że między 29 lipca a 10 sierpnia ze zbiornika Żelazny Most w Głogowie spuszczono do Odry słoną wodę.

Zdjęcie Zdjęcie w tle: zbiornik Żelazny Most, na małym zdjęciu Piotr Borys (kadr z nagrania) / Piotr Dziurman / Reporter