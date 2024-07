"Zdjęcia z kolejnych dni nie nadają się do publikacji. Jedenaście dni bólu i cudem odzyskane życie, lekarzom będę wdzięczna do końca tego nowego, odzyskanego " - przekazała.

Joanna Mucha przeszła operację. Zaapelowała do internautów

Mucha zwróciła się do internautów, aby dbali o zdrowie i nie popełnili tego błędu co ona sama. "Proszę was, błagam na wszystko, nie odkładajcie badań profilaktycznych, naprawdę warto je zrobić, naprawdę nic nie jest ważniejsze, naprawdę to może uratować życie. Zdrowia Wam życzę z całego serducha" - napisała.