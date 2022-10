We wtorek GUS opublikował dane dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce w 1-3 kwartale 2022 r. W analizie zamieszczono m.in. szczegółowe informacje na temat liczby ludności.

GUS. Spada liczba Polaków

Jak wynika z danych, w Polsce w trzech kwartałach 2022 r. odnotowano mniej urodzin i zgonów niż w analogicznym okresie 2021 roku. Na dzień 30 września liczba ludności wyniosła ok. 37979 tys. osób, czyli zmniejszyła się ok. 169 tys. w odniesieniu do ubiegłego roku.

"Tempo ubytku rzeczywistego w okresie trzech kwartałów br. wyniosło ok. -0,27%, co oznacza, że na każde 10 tys. mieszkańców Polski ubyło 27 osób (wobec 31 osób przed rokiem)" - przekazano.

Mniej osób przychodzi na świat w Polsce

Jak wynika z danych GUS, do końca września 2022 r. odnotowano ok. 235 tys. urodzeń żywych, tj. o ok. 17 tys. mniej niż rok wcześniej.

Mniejsza o 34 tys. była także liczba zgonów i wyniosła ok. 337,5 tys. osób. Łącznie w 2021 r. zmarło 519,5 tys. osób, w 2020 r. - 477,7 tys., w 2019 r. - 409,7 tys.

W Polsce odnotowano ujemny przyrost naturalny (różnica między liczbą urodzeń żywych i zgonów), który wyniósł ok. - 102,5 tys. Dla porównania przed rokiem wynosił - 119,8 tys. Ujemny przyrost naturalny odnotowywany jest każdego miesiąca od października 2019 roku.

"Szacuje się, że przeciętnie na każde 10 tys. ludności ubyło 36 osób (wobec 42 osób w analogicznym okresie ub. roku)" - wskazuje GUS.

Mniej małżeństw i mniej rozwodów

Do końca września 2022 r. w Polsce zawarto ok. 130 tys. małżeństw, czyli o ponad 10 tys. mniej niż przed rokiem. Według GUS, 54 proc. stanowiły małżeństwa wyznaniowe. W 2021 r. łącznie zwarto 168,3 tys. małżeństw, w 2020 r. - 145 tys., a w 2019 r. - 183,4 tys.

Według danych GUS, o ok. tysiąc spadła liczba rozwodów. Do końca września było ich ok. 44,5 tys. GUS w 2021 r. odnotowało łącznie 60,7 tys. rozwodów, w 2020 r. - 51,2 tys., a w 2019 r. - 65,3 tys.