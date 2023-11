- Dorota Gawryluk jest jedną z czołowych menedżerek Grupy Polsat Plus i postanowiliśmy wykorzystać jej kompetencje zarządcze w obszarze, który jest kluczowy dla naszej przyszłości. Stąd powierzenie jej odpowiedzialności za szybki i skuteczniejszy rozwój kanałów tematycznych Telewizji Polsat oraz wzmocnienie treści serwisu streamingowego Polsat Box Go. W rynku, jak i w strukturze naszych przychodów rośnie systematycznie udział kanałów tematycznych. Widzimy też zdecydowaną potrzebę wzmocnienia pozycji serwisu Polsat Box Go - mówi Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Grupy Polsat Plus.

Do obszaru odpowiedzialności Doroty Gawryluk zostaje włączony Dział Badań i Analiz - jest to naturalne działanie, które ułatwi planowanie i szybkie wprowadzanie odpowiednich zmian programowych w kanałach tematycznych, jak i w zakresie treści udostępnianych w serwisie Polsat Box Go.

Dorota Gawryluk jako Dyrektor Zarządzający będzie bezpośrednio raportowała do Prezesa Zarządu, wcześniej podlegała Członkowi Zarządu.

Piotr Witwicki będzie nowym Dyrektorem Pionu Informacji i Publicystyki Telewizji Polsat. Będzie odpowiedzialny za bezpośrednie zarządzanie operacyjne kanałami oraz portalami i serwisami internetowymi w obszarze informacji Grupy Polsat Plus. Obszar informacji i publicystyki w Grupie Polsat Plus to główny, flagowy kanał informacyjny Polsat News, Wydarzenia 24, Polsat News 2 oraz portale Interia.pl (w tym Wydarzenia.Interia.pl) i Polsatnews.pl. Piotr Witwicki jako Dyrektor Pionu Informacji i Publicystyki będzie podlegał Członkowi Zarządu odpowiedzialnemu za ten obszar.

Ponadto Pion Kanałów TV4 i TV6 zostaje zlikwidowany, a same kanały zostają włączone do Pionu Programowego, zarządzanego przez odpowiedniego Członka Zarządu.

W czasie, gdy Dorota Gawryluk kierowała obszarem informacji i publicystki, Grupa Polsat Plus stworzyła nowy kanał - Wydarzenia 24. Zdecydowanie zwiększyły się udziały Polsat News w rynku - ponad 3-krotnie od momentu objęcia funkcji przez Dorotę Gawryluk w 2018 roku. Wprowadziła kolejne wydania Wydarzeń na antenę Polsatu, Polsatu News i Wydarzeń 24. Obecnie w sumie kanały informacyjne Telewizji Polsat ogląda codziennie ponad 6 mln widzów. Za czasów Doroty Gawryluk został rozbudowany portal Polsatnews.pl i wzmocniona część informacyjna Interii, która dołączyła do Grupy Polsat Plus w 2020 roku. Pod kierownictwem Doroty Gawryluk Polsat News i Wydarzenia awansowały do czołówki najbardziej opiniotwórczych mediów w Polsce.