Pogoda może pokazać swoje groźne oblicze. Okazuje się, że burze śnieżne mogą we wtorek wrócić do Polski. Jeśli się pojawią, mogą spowodować duże utrudnienia komunikacyjne. Tak było w poniedziałek w Warszawie, gdzie potężne śnieżyce doprowadziły do chaosu na drogach stolicy. Sprawdź, gdzie we wtorek mogą się pojawić burze śnieżne oraz czego można się po nich spodziewać.