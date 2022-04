Grupa Granica w mediach podawała, że 16-letni Jemeńczyk znajduje się po stronie białoruskiej. W mediach społecznościowych apelowała o "most humanitarny" i zapewnienie chłopakowi pomocy w Polsce.

Michalska podkreśliła, że we wtorek po interwencji polskiej Straży Granicznej białoruskie służby graniczne zareagowały i zabrały grupę cudzoziemców znajdujących się po ich stronie. Rzeczniczka SG zaznaczyła, że według danych lokalizacyjnych w tej grupie była osoba, o której informowali aktywiści, prawdopodobnie obywatel Jemenu.

Straż Graniczna: Nie tak się pomaga

Aktywiści, jak oceniła rzecznik, publikowali niesprawdzone i niepotwierdzone informacje w tej sprawie. - Zarzucali służbom nieudzielenie potrzebującemu pomocy, co po raz kolejny potęgowało ataki na funkcjonariuszy. Nie tak się pomaga - podkreśliła Michalska.

Zapewniła, że służby mają odpowiednie narzędzia, aby podejmować skuteczne działania, "niekoniecznie w świetle kamer".

- Obserwowaliśmy sytuację również za pomocą drona. Z naszych informacji wynika, że Jemeńczyk nie potrzebował natychmiastowej interwencji medycznej. Po przybyciu na miejsce białoruskich służb, samodzielnie wstał i wraz z grupą i funkcjonariuszami białoruskimi, o własnych siłach, oddalił się - przekazała rzeczniczka SG.

Rzeczniczka zwróciła też uwagę, że cudzoziemiec był po stronie białoruskiej. - Nie rozumiem, dlaczego aktywiści nie apelują do strony białoruskiej, do międzynarodowej organizacji ds. migracji IOM, która działa na Białorusi, do Czerwonego Krzyża białoruskiego, przedstawicieli państwa białoruskiego w Polsce, tylko do polskiej Straży Granicznej, która nie jest w żaden sposób uprawniona, żeby przekroczyć granicę - powiedziała Michalska.

Grupa Granica: Chłopak wciąż jest w tym samym miejscu

Do informacji SG odnieśli się aktywiści z Grupy Granica. "Z naszych informacji wynika, że nieprzytomny 16-latek znajduje się wciąż w tym samym miejscu. Nie otrzymał pomocy medycznej. Nasza możliwość weryfikacji informacji jest ograniczona brakiem dostępu do strefy, ale pozostajemy w kontakcie z rodziną chłopaka, która wciąż prosi o pomoc" - napisali na Twitterze.