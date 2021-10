W interiowej dogrywce "Gościa Wydarzeń" Piotr Witwicki rozmawiał z przewodniczącym sejmowej Komisji Obrony Narodowej Michałem Jachem i z członkiem komisji Maciejem Laskiem o stanie polskiej obronności.

"Brakuje jednomyślności"

- Kluczowe w rozwijaniu obronności są środki. Kiedy brakowało środków, każdy kolejny rząd na tym resorcie oszczędzał, bo myślał, że pokój już będzie na zawsze - powiedział Michał Jach.



- Rząd PiS cały czas szuka dodatkowych środków, które pozwoliłyby przyśpieszyć modernizację sił zbrojnych - powiedział jeszcze na antenie Polsat News Michał Jach.



Maciej Lasek stwierdził, że brakuje jednomyślności podczas zakupów sprzętu obronnego. - Będziemy mieć Leopardy przed modernizacją i po modernizacji, czołg twardy i T-76. Brakuje pomysłu, bo armia, to nie tylko sprzęt - powiedział poseł.



"Bez NATO raczej się nie obronimy"

Przyznał, że dostajemy 250 Abramsów, ale - jak zaznaczył - Rosja ma ich 25 000. - Czy obronimy się tymi czołgami? - zapytał Lasek, po czym sam odpowiedział na to pytanie mówiąc, że "bez NATO raczej się nie obronimy". - Dlatego musimy mieć z nimi dobre relacje - dodał.





Michał Jach przyznał, że Polska kupuje "to, co jest możliwe, a nie to, co byśmy chcieli. Przewodniczący komisji obrony wyjaśnił, że "Polska potrzebuje czołgów już teraz i to gwarantowały tylko amerykańskie Abramsy". W ciągu 5 lat otrzymamy 250 tych czołgów. - Niemcy oferowali 50 czołgów rocznie, ale Polska musiała się na coś zdecydować - zakończył.

