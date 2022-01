Ferie 2022. Uczniowie z pięciu województw wracają do nauki

Oprac.: Paulina Sowa Polska

Uczniowie z województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i z wielkopolskiego wracają w poniedziałek do nauki. Młodsi z nich będą uczyć się stacjonarnie, natomiast starsze dzieci wrócą do nauki zdalnej. Ferie rozpoczęli teraz uczniowie z województw dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego, którzy odpoczywać będą do 13 lutego.

Zdjęcie Powrót do szkół po feriach / Filip Naumienko/REPORTER / East News