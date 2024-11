Państwowe służby reagują na tragiczne doniesienia o śmiertelnych zatruciach wśród dzieci. Wystosowano apel, aby zwrócono lub oddano do utylizacji środki, które mogą wpaść w ręce osób nieuprawnionych (np. nieprzeszkolonych z zakresu ochrony roślin).

"Środki ochrony roślin do fumigacji, które zostały nabyte bez stosownych uprawnień do zakupu lub stosowania, nie mogą być stosowane i nie powinny być składowane w nieprzystosowanych do tego miejscach" - czytamy w komunikacie Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.