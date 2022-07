Fala porwała pięć osób. Koniec akcji ratunkowej w Jantarze

Polska

Akcja ratunkowa w Jantarze, gdzie pomocy potrzebowało pięciu plażowiczów, została zakończona. Służby nie odnalazły zaginionej osoby. Gdy silne fale porwały jedną osobę, inni utworzyli łańcuch życia, by do niej dotrzeć. Prąd był jednak tak silny, że topić zaczęły się cztery kolejne osoby. Udało się je wydobyć na brzeg. Dwie osoby były reanimowane i zostały przewiezione do szpitala.

