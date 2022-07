Poszukiwania 57-letniej kobiety. Weszła w nocy do jeziora

Trwają poszukiwania kobiety, która we wtorek w nocy weszła do jeziora w Ińsku (zachodniopomorskie) i z niego nie wypłynęła. Do zdarzenia doszło około godziny 22.

