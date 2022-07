Wakacje 2022 Groźne są nie tylko strzyżaki i szerszenie. Na jakie owady jeszcze trzeba w Polsce uważać?

Fala upałów w Polsce. Ostrzeżenia IMGW w niemal całym kraju

Afrykańskie upały, które od wielu tygodni dają się we znaki Europie Południowej i Zachodniej, teraz nawiedziły również Polskę. W związku z tym od środy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed bardzo wysoką temperaturą dla większości kraju. W kilku województwach obowiązują alerty trzeciego, czyli najwyższego stopnia zagrożenia.

W czwartek, 21 lipca alarmy zostały wydane głównie w zachodniej i środkowej Polsce. Najwyższy stopień zagrożenia przed upałami obowiązuje łącznie w czterech województwach: w zachodniej części woj. kujawsko-pomorskiego, na północy woj. dolnośląskiego i w większości woj. wielkopolskiego oraz opolskiego.

Zdecydowaną część kraju obejmują alerty drugiego stopnia. Wydano je w całości dla województwa mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz dla większości powiatów w woj. małopolskim, zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim czy pomorskim.

Prognoza pogody na czwartek, 21 lipca. Gdzie dziś będzie najgoręcej?

W czwartek, 21 lipca termometry wskażą maksymalnie od 30 st. C na Suwalszczyźnie, Podlasiu i Pomorzu Zachodnim przez ok. 32 st. C w centrum Polski do 38 st. C w Wielkopolsce i Dolnym Śląsku.

W drugiej części dnia tylko na zachodzie Polski spodziewany jest wzrostu zachmurzenia, przelotnych opadów deszczu oraz rozproszonych burz. Towarzyszyć im będzie silniejszy wiatr do 65 km na godz., jak i obfity deszcz do 10-20 mm oraz grad.

W nocy temperatura minimalna wyniesie na ogół od 14 do 18 st. C. Wiatr słaby lub umiarkowany, zachodni oraz południowy.

Fala upałów w Polsce. Prognoza pogody na piątek, 22 lipca

W piątek znów czeka nas słoneczny i pogodny dzień. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 st. C na Pomorzu i Suwalszczyźnie, przez 27 st. C w centrum kraju, do 29 st. C na Podkarpaciu.

Początkowo niebo będzie przykryte chmurami, jednak wystąpią rozpogodzenia, a w ciągu dnia zachmurzenie okaże się umiarkowane. Na wschodzie kraju pojawią się przelotne opady deszczu do 5-10 l/mkw., a na Suwalszczyźnie i Podlasiu również burze z opadem deszczu do 20 l/mkw. i porywami wiatru do 80 km/h.

