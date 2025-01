Owsiak w środę podzielił się w mediach społecznościowych listem skierowanym do wszystkich związanych z fundacją napisany w dzień 33. Finału WOŚP. "Właśnie dzisiaj rozliczam się z własną przeszłością i oddaję z nawiązką to, co 26 lat temu sobie przywłaszczyłem, ukradłem. Byłem wolontariuszem i nie oddałem puszki" - można przeczytać w liście.