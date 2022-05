Coraz więcej przypadków ostrego zapalenia wątroby u małych dzieci

Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka przyjęło dwoje dzieci, u których zdiagnozowano ostre zapalenie wątroby. Do tej pory nie udało się ustalić, co jest przyczyną choroby. W Polsce potwierdzono już kilka przypadków tej tajemniczej przypadłości. Chorują głównie małe dzieci. - Z komunikatów amerykańskiej Agencji do spraw Kontroli Chorób i ich Zapobieganiu (CDC) wiemy, że na świecie jest już ponad 300 przypadków tajemniczego zapalenia wątroby - powiedział pediatra i konsultant medyczny Fundacji Polsat, profesor Paweł Januszewicz.

Zdjęcie Nieznane zapalenie wątroby atakuje dzieci poniżej 5. roku życia / 123RF/PICSEL