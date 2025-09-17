Według badania IBRiS dla PAP łączny odsetek osób, które deklarują zaufanie ("zdecydowanie" lub "raczej") do Kościoła katolickiego, spadł z 58 proc. we wrześniu 2016 roku do 35,1 proc. we wrześniu 2025 roku. To spadek o 22,9 punktu procentowego na przestrzeni niespełna dekady.

Jednocześnie poziom nieufności wzrósł w tym samym okresie prawie dwukrotnie, z 24,2 proc. do 47,1 proc.

Zaufanie do Kościoła. Najnowszy sondaż IBRiS

IBRiS zauważył, że "najbardziej alarmująca zmiana" nastąpiła w ciągu ostatniego roku. Między październikiem 2024 a wrześniem 2025 roku łączny wskaźnik zaufania spadł o 4,3 punktu procentowego.

Instytut zwrócił uwagę, że jest to jeden z najgorszych wyników, jeśli chodzi o tempo spadku odnotowane w historii przedstawionych badań. Jak wskazał IBRiS, w tym samym czasie odsetek "zdecydowanie nieufających" wzrósł o 4,8 punktu procentowego, co sugeruje, że to właśnie ta grupa jest głównym czynnikiem spadku.

- Prezentowane wyniki nie pozostawiają wątpliwości - mamy do czynienia z kryzysem zaufania o niespotykanej dotąd dynamice. Spadek o ponad cztery punkty procentowe w ciągu zaledwie roku to sygnał, że dotychczasowe procesy erozji zaufania przyspieszyły. Instytucja Kościoła coraz bardziej traci swoją pozycję jako naturalnego autorytetu w społeczeństwie, co jest widoczne zwłaszcza w rosnącej grupie osób, które zdecydowanie mu nie ufają. Wyniki te wskazują na konieczność głębokiej refleksji i strategicznej zmiany w komunikacji, aby móc odzyskać choć część utraconego kapitału społecznego - ocenił dyrektor ds. komunikacji IBRiS Kamil Smogorzewski.

Polaryzacja postaw wobec Kościoła. Nowy sondaż

Według Instytutu badanie pokazuje również narastającą polaryzację postaw wobec Kościoła.

Odsetek osób, które "zdecydowanie ufają" Kościołowi, osiągnął rekordowo niski poziom 7,2 proc., podczas gdy grupa "zdecydowanie nieufających" stanowi 26,1 proc.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 12-13 września 2025 roku na reprezentatywnej grupie 1067 dorosłych Polaków, metodą CATI.

Według najnowszych danych (za 2023 rok) Instytutów Statystyki Kościoła Katolickiego co niedzielę do kościoła chodzi 29,02 proc. wiernych, a 14,02 przyjmuje komunię św.

W 2023 roku ochrzczono 267,2 tys. osób, czyli o 11,6 p. proc. mniejszej liczbie niż w roku poprzednim i ok. 28 proc. mniejszej niż w 2019 r.

Sakramentu małżeństwa udzielono z kolei 77,2 tys. parom (spadek o 12,1 pkt. proc. w stosunku do ubiegłego roku i ok. 38 pkt. proc w stosunku do 2019 r.).

