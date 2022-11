Zmiany w Prawie budowlanym zostały zapowiedziane przez Ministerstwo Technologii i Rozwoju. Ich celem jest uproszczenie i znaczne przyspieszenie procesów związanych z inwestycją.

Obecnie wiążą się one ze sporą biurokracją - większość działań wymaga gromadzenia odpowiedniej dokumentacji, składania wniosków o pozwolenie i oczekiwania na decyzję urzędników. Sprawia to, że proces budowy domu jest bardzo długi. Po zmianach ma on ulec znacznemu skróceniu.

Jakie zmiany w Prawie budowlanym w 2023 r? Brak pozwolenia na budowę

Jedną z najważniejszych zmian, jakie wejdą w życie od nowego roku, jest możliwość budowy domu jednorodzinnego bez pozwolenia na budowę. Do tej pory było to możliwe tylko w przypadku domów o powierzchni nieprzekraczającej 70 mkw. Nowe przepisy upraszczają procedurę również w przypadku większego metrażu, pod warunkiem, że powstanie on na własne cele mieszkaniowe (nowe przepisy nie będą więc obowiązywały deweloperów).

Do rozpoczęcia inwestycji wystarczy zgłoszenie oraz zatrudnienie kierownika budowy. Jedyne ograniczenie na dotyczyć wysokości budynków - będą to maksymalnie dwie kondygnacje.

Prawo budowlane 2023 - Elektroniczny Dziennik Budowy

Kolejną ważną zmianą jest rozszerzenie procesu cyfryzacji w budownictwie. Ważnym krokiem w tę stronę jest wprowadzenie Elektronicznego Dziennika Budowy (EDB), w którym zbierane będą najważniejsze dokumenty dotyczące budowy.

Inwestor będzie udostępniał znajdujące się w nim dane innym osobom biorącym aktywny udział w procesie budowlanym, będzie mógł również przesyłać je do odpowiednich urzędów online. Znacząco usprawni to przepływ informacji i ułatwi archiwizację dokumentów, których nie trzeba będzie przechowywać w formie papierowej.

Elektroniczny Dziennik Budowy ma być dostępny już od stycznia 2023 r. na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Biuletynie Informacji Publicznej. Tradycyjny, papierowy dziennik budowy będzie funkcjonował jedynie do 2030 r. Po tym czasie zostanie w pełni zastąpiony przez elektroniczną wersję.

W planach jest również wprowadzenie Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego.

Zmiany w 2023 roku: Nowa Baza Projektów Budowlanych

Nowelizacja Prawa budowlanego zakłada także usprawnienie działania urzędów. W tym celu stworzona zostanie Baza Projektów Budowlanych. Dzięki niej organy administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego będą miały łatwy dostęp do projektów.

Dzięki temu inwestor nie będzie już musiał dołączać projektu budynku do każdego składanego wniosku - wystarczy, że poda jego indywidualny numer ewidencyjny. Organ weryfikujący będzie miał natomiast dostęp do wygodniejszej w obsłudze wersji online.

Zdjęcie Nowelizacja Prawa budowlanego zakłada możliwość budowy domu jednorodzinnego na własny użytek bez występowania o pozwolenie na budowę / 123RF/PICSEL

Kary za nieterminowe wydanie pozwolenia na rozbiórkę

Wydawanie pozwoleń na rozbiórkę budynku do tej pory nie było ujednolicone, co wzbudzało wiele kontrowersji. Czas oczekiwania na wydanie zgody często był bardzo długi, co blokowało wiele inwestycji.

Od 2023 r. ma się to zmienić. Nowe Prawo budowlane zakłada wprowadzenie rejestrów, w których ewidencjonowane będą nie tylko wnioski o budowę, ale również o rozbiórkę. Pojawią się również kary za nieterminowe wydawanie decyzji.

Zmiany w prawie budowlanym - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

W ramach zmian w Prawie budowlanym powołano Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (CEEB). Jej celem jest zbieranie danych o źródłach ogrzewania budynków i termomodernizacji. Ma one również pomóc w likwidacji pieców starej generacji, czyli tzw. kopciuchów.

Zgromadzone tam dane pozwolą również na przeprowadzenie audytu energetycznego.

