Black Hawk, który wleciał w linię energetyczną na pikniku wojskowym, wymaga tak poważnej naprawy, że dalej jest uziemiony - przekazał Krzysztof Brejza. Europoseł ujawnił, że służby wciąż oczekują na części zamienne do amerykańskiej maszyny. Jak stwierdził polityk KO, to "koszt politycznego szpanu" PiS, ponieważ maszyna pojawiła się na wydarzeniu dzięki pomocy ówczesnego wiceszefa MSWiA Macieja Wąsika - on sam brał udział w imprezie.