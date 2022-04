Polska Gawkowski: Widzimy się w rządzie z PO, Hołownią i PSL. Ale wspólna lista to błąd

Szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Borys Budka został zapytany w czwartek w "Gościu Wydarzeń" w Polsat News, co zrobi klub KO, jeśli lider PiS Jarosław Kaczyński, np. wobec niemożności porozumienia się z Solidarną Polską, postanowi złożyć wniosek o samorozwiązanie Sejmu, by doprowadzić do przedterminowych wyborów.

- To wtedy Donald Tusk zaprosi Jarosława Kaczyńskiego i będziemy odpowiednie warunki stawiać, by taki wniosek mógł być głosowany - odpowiedział Budka. Dopytywany, jakie to miałyby być warunki, odpowiedział: "Powiemy to Jarosławowi Kaczyńskiemu".

Reklama

Skrócona kadencja Sejmu. Budka: Polityka jak gra w karty

Przyznał, że jeśli Jarosław Kaczyński nie przyszedłby na takie spotkanie, oznaczałoby to, "że ten wniosek jest absolutnie nieprawdziwy". - Jarosław Kaczyński wie, że by skrócić kadencję Sejmu, potrzeba 2/3 głosów w Sejmie, więc jeśli chciałby prawdziwy wniosek składać, powinien zjawić się u Donalda Tuska i poprosić o wsparcie takiego wniosku - zaznaczył Budka.

Zobacz też: Donald Tusk "gotów poświęcić partyjny interes". Lider PO o swoich planach

Dodał, że zawsze jest też krótsza droga do przedterminowych wyborów, gdyby premier Mateusz Morawiecki podał się do dymisji z powodu utraty większości i nie byłoby możliwe stworzenie kolejnego rządu.

Dopytywany, jak w takim razie klub KO zagłosuje w przypadku wniosku o samorozwiązanie Sejmu, Budka powiedział, że "polityka jest trochę jak gra w karty i dopóki karty są zakryte, nie trzeba wszystkiego mówić". "Mamy kilka asów w rękawie, a Jarosław Kaczyński jest w defensywie" - powiedział.

Wniosek o samorozwiązanie Sejmu, by był skuteczny, powinien być poparty przez 2/3 ustawowej liczby posłów (307).

Czytaj więcej na Polsatnews.pl

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marcin Horała w "Graffiti": Tusk, jak otworzy usta, to kłamie Polsat News