Badanie: Święty spokój doskonałym prezentem na Walentynki

Jak wskazują autorzy badania, Polska jest jednym z krajów, w którym najchętniej obchodzi się walentynki. W tym roku aż 2/3 z nas planuje obchodzić to święto, a co piąta osoba deklaruje, że wyda na ten cel nawet więcej niż 200 zł. Przypomniano, że rok temu tyle wydało tylko 13 proc. badanych.

Zaznaczono też, że Polacy obchodzą walentynki niezależnie od tego, w jakim są wieku oraz jak długi jest ich staż bycia w związku. Spośród obchodzących ten dzień aż 66 proc. deklaruje, że organizuje je razem z partnerem, rzadsze są niespodzianki czy atrakcje przygotowane tylko przez jednego z partnerów, a 2 proc. wskazało, że "tylko jedna strona płaci za wszystko tego dnia".

Reklama

Walentynki 2022. Jaki prezent?

W tym roku - jak wynika z badania - święto spędzimy raczej w domu. 35 proc. planuje oglądać filmy, 26 proc. - wspólną romantyczną kąpiel, 23 proc. - zamówienie jedzenia z dowozem, a 14 proc. - wspólne gotowanie. Z kolei do restauracji planuje wyjść co trzecia osoba obchodząca to święto, a do kina - co piąta.

Jeżeli chodzi o prezenty, to - jak napisano - panowie najczęściej wskazali na kwiaty (30 proc.), a panie na biżuterię (33 proc., przy 18 proc. wskazań na kwiaty).

"Oczekiwania bywają zatem niemałe i kupione po drodze do domu skarpetki w serduszka mogą nie wystarczyć (tylko 4 proc. wskazań na najlepszy prezent). Jeśli nie ma się dobrego pomysłu lub środków na prezent, to można partnerce podarować... "trzy godziny świętego spokoju" (dla 16 proc. kobiet to najlepszy prezent)" - czytamy.