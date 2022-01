"Nie wiem kim jesteście kanalie, ani dlaczego to robicie moim dzieciom, ale podszycie się pod mój numer i zadzwonienie wczoraj w nocy do mojej córki z informacją 'Twój tata nie żyje, nie oddycha, dzwonię z jego telefonu' przekracza wszelkie normy i granice..." - napisał na Twitterze Paweł Wojtunik.

Z nieoficjalnych ustaleń RMF FM wynika, że przy fałszywym połączeniu, na telefonie córki Wojtunika pokazał się poprawny numer oraz przypisane kontaktowi zdjęcie. "W słuchawce kobiecy głos przekazał 'twój ojciec nie żyje, nie oddycha, dzwonię z jego telefonu'. Rozmówczyni nie reagowała na próby kontaktu. Po sprawdzeniu okazało się, że Paweł Wojtunik, który jest za granicą, do córki nie dzwonił" - poinformowano.



Paweł Wojtunik. Seria ataków na byłego szefa CBA

To kolejny atak na Wojtunika w ciągu tygodnia. W ostatnią niedzielę były szef CBA informował, że "ktoś podszywa się pod jego nieletnią córkę" i "rozsyła mailem wulgarne groźby karalne do różnych urzędników".



"Wykorzystywanie dzieci do tak niecnych prowokacji to moralne dno" - pisał wówczas. O sprawie powiadomił Komendę Powiatową Policji w Białobrzegach.



Ataki spoofingowe wykorzystujące istniejące numery polityków i osób publicznych nasiliły się w ostatnim czasie. W poniedziałek poseł Paweł Szramka (Polskie Sprawy) informował, że otrzymał telefon z "oblegami i groźbami". Nieznana osoba dzwoniła z numeru posłanki Lewicy Pauliny Matysiak. Posłanka przekazała, że również odebrała fałszywe połączenie - z numeru Szramki. Sprawa została zgłoszona na policję.