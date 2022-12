- My chcemy mieć granicę z wolną, suwerenną, niepodległą Białorusią, której społeczeństwo, bratni naród, sam decyduje o sobie. Nie chcemy mieć granicy z terytorium okupowanym, gdzie jest rosyjska armia, która zwalcza wolne, suwerenne społeczeństwo. Wspieramy was i będziemy was nadal wspierać w tym, żebyście swoją wolną, suwerenną, niepodległą ojczyznę odzyskali, ale póki to się nie stanie, zawsze jesteście tutaj, u nas, miel widziani i niech to zawsze będzie wasz drugi dom - podkreślił.

Odnosząc się do wojny w Ukrainie obiecał, że będzie czynił wszystko, by świadectwo, że prawdziwi Białorusini nie są z Rosjanami, nigdy nie pogodzą się z rosyjskim zniewoleniem i rosyjską okupacją, rosyjską dominacją i nie są częścią ruskiego miru, cały czas będzie przekazywane w świat.

- Niech żyje wolna, suwerenna, niepodległa Białoruś - zakończył.