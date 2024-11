O planowanym wylocie Andrzeja Dudy do USA napisała w piątek wieczorem "Gazeta Wyborcza". Nieoficjalnie podała, iż prezydent zamierza spotkać się w USA z prezydentem elektem Donaldem Trumpem , a podróży nie skonsultował z rządem i także bezpośrednio z resortem spraw zagranicznych .

Jak przekazał dziennik, taką praktykę Duda stosował już wcześniej. "Prezydenccy urzędnicy w piątek po południu poinformowali jedynie grupkę zaufanych dziennikarzy, by byli w gotowości do podróży z Dudą za ocean " - czytamy w "GW".

W środę, gdy okazało się, że to nie Kamala Harris, a Donald Trump zostanie 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych i po czteroletniej przerwie wróci do Białego Domu, Duda pogratulował mu na platformie X. "Zrobiłeś to!" - napisał po angielsku.