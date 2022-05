Alert IMGW. Susza hydrologiczna w czterech województwach

Jak przekazał IMGW, alert hydrologiczny dotyczy zlewni: dopływów Warty od Wełny do Noteci (lubuskie, wielkopolskie), Przemszy i przyrzecza Wisły (małopolskie, śląskie), Przemszy wraz ze zbiornikiem Przeczyce (śląskie), Białej Przemszy (małopolskie), jak i Przemszy od zbiornika Przeczyce do ujścia Brynicy (śląskie).

Zagrożone są także dorzecza: Brynicy od zbiornika Kozłowa Góra do ujścia (śląskie), Przemszy od ujścia Brynicy do ujścia (śląskie) oraz Wisły od ujścia Przemszy do ujścia Skawy (małopolskie).

IMGW: Susza hydrologiczna pewna na 90-100 proc.

"W związku z występującymi niskimi przepływami wody oraz prognozowanymi nieznacznymi opadami atmosferycznymi, w kolejnych dniach w zlewni Przemszy i przyrzeczu Wisły spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej średniej z najmniejszych przepływów rocznych (SNQ)" - uściślił IMGW.

Synoptycy oceniają prawdopodobieństwo wystąpienia suszy hydrologicznej na tych obszarach na 90-100 proc.

Alerty o możliwej suszy hydrologicznej IMGW wydaje, gdy aktualne lub prognozowane wartości przepływu na stacjach wodowskazowych uznanych za reprezentatywne układają się poniżej SNQ przez minimum 10 dni.