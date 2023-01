Akt oskarżenia wobec Rosjanina i Białorusina. Mieli szpiegować na rzecz GRU

Akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Białymstoku skierował 30 grudnia 2022 roku wydział do spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Prokurator oskarżył w nim obywatela Rosji oraz obywatela Białorusi o prowadzenie od 2017 roku do kwietnia 2022 roku działalności szpiegowskiej na rzecz rosyjskiego wywiadu wojskowego. - Obaj zostali zatrzymani w kwietniu 2022 roku - podkreśliła prokurator Aleksandra Skrzyniarz.

Rosyjscy szpiedzy. Akt oskarżenia przeciw Rosjaninowi i Białorusinowi

- W oparciu o materiały zgromadzone przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego oraz materiał zgromadzony w toku śledztwa ustalono, iż brali oni udział w działalności rosyjskiego wywiadu wojskowego poprzez rozpoznawanie obiektów wojskowych mających krytyczne znaczenie dla obronności RP, a także poprzez pozyskiwanie informacji o zdolności bojowej, morale i funkcjonowaniu ich jednostek, w tym w czasie zagrożenia a następnie przekazywanie wyżej wymienionej służbie wywiadowczej uzyskanych informacji - wyjaśniła prokurator.

Reklama

Według ustaleń śledczych obaj oskarżeni przebywali w Polsce legalnie. - Obywatel Białorusi początkowo, studiując na jednej z białostockich uczelni wyższych, a następnie podejmując pracę przy organizacji szkoleń spadochronowych, nawiązywał kontakty, w tym towarzyskie, co wykorzystywał przy prowadzonej działalności na rzecz rosyjskiego wywiadu wojskowego. Drugi z oskarżonych, wykonywał czynności na rzecz wywiadu rosyjskiego, pod pozorem prowadzonej działalności kulturalnej oraz turystyki - przekazała.

Prokuratura: Mężczyźni działali na granicy polsko-białoruskiej

Jak ustalili prokuratorzy, działalność szpiegowska oskarżonych skoncentrowana była na jednostkach wojskowych zlokalizowanych w północno-wschodniej części Polski.

- W ramach tej działalności realizowali zadania polegające na rozpoznaniu istotnych elementów Sił Zbrojnych RP oraz pozyskiwaniu informacji, w szczególności w obszarze: realizowania przez żołnierzy WP zadań w rejonie granicy państwowej z Białorusią w związku z kryzysem migracyjnym, ilości żołnierzy wykonujących zadania w rejonie granicy i struktury pododdziałów, wykorzystywania sprzętu specjalistycznego przez Siły Zbrojne RP, stanu morale i zdolności operacyjnych, współdziałania stacjonujących w północno-wschodniej Polsce jednostek wojskowych z wojskami innych krajów NATO - dodała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Od czasu zatrzymania obaj oskarżeni przebywają w areszcie.