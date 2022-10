O decyzje w sprawie waloryzacji świadczenia 500 plus została zapytana szefowa MRiPS. Minister Maląg rozwiała wątpliwości, przyznając, że "na ten moment" jej resort nie pracuje nad żadnymi zmianami w tym kontekście.

- Przede wszystkim spójrzmy na świadczenia, na wsparcie rodzin z małymi dziećmi, które rząd Prawa i Sprawiedliwości realizuje. Sztandarowe świadczenie "Rodzina 500 plus" ewoluowało. Na początku miało kryterium dochodowe na pierwsze dziecko, następnie stało się świadczeniem powszechnym - zaznaczyła minister.

800 plus nie będzie. Rząd wylicza inne programy dla rodzin

Maląg podkreśliła też, że rząd zrobił już sporo, by pomóc rodzicom niepełnoletnich dzieci. Marlena Maląg wspomniała o funkcjonujących cały czas świadczeniach "Dobry Start", rozwijaniu programu "Maluch plus", a także świadczeniach matczynych. Dodatkowo przypomniała o wprowadzeniu w tym roku dwóch nowych rodzajów wsparcia dla rodzin z małymi dziećmi, takich jak rodzinny kapitał opiekuńczy i dofinansowanie do opieki żłobkowej.

- Kiedy tylko te programy - 500 plus i rodzinny kapitał - zsumujemy, to wsparcie dla rodzin wychowujących małe dzieci jest na poziomie 120 tys. zł przez te 18 lat (ok. 555 zł miesięcznie - red.) - przekonuje minister.

Jej zdaniem potrzebna jest nowa strategia demograficzna dla Polski, którą obecnie przygotowuje jej resort. Minister Maląg stwierdziła, że prace nad nią są "na finiszu", a jej założeniem jest "pokazanie kierunków wsparcia potrzebnym młodym ludziom, aby podejmowali decyzje o założeniu rodziny i o tym, aby rodziły się dzieci".

- To jest m.in. wsparcie opieki nad dziećmi do lat trzech, to są zmiany w kodeksie pracy, związane z elastyczną pracą, hybrydową, pracą zdalną, a także mechanizmy łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym. Także polityka mieszkaniowa. To są wyzwania. I te kierunki chcemy realizować - przekonywała Maląg.

Waloryzacja świadczenia 500 plus. Rząd nie ma takich planów

Wcześniej na temat ewentualnego zwiększenia świadczenia dla rodzin z dziećmi wypowiadał się wiceszef resortu rodziny, Stanisław Szwed. W rozmowie z "Faktem" podobnie jak jego przełożona, wyliczał zasługi rządu w przyznaniu Polakom innych dodatkowych korzyści finansowych, takich jak rozliczenia podatkowe dla rodzin wielodzietnych, a takze obniżenie podatku PIT z 17 do 12 procent.

Nie wykluczył jednak powrócenia do kwestii waloryzacji 500 plus w przyszłości. Szwed przyznał, że "oczywiście są propozycje innych rozwiązań, które będą wspierać rodziny, ale bardziej w kontekście uelastycznienia form zatrudnienia, czyli łączenia pracy zawodowej z wychowywaniem dzieci".