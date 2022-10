Waloryzacja 500 plus. Jarosław Kaczyński zabrał głos

Temat waloryzacji flagowego programu socjalnego Prawa i Sprawiedliwości - 500 plus - podnoszony jest już od miesięcy, jednak politycy związani z partią rządzącą wypowiadali się na ten temat w raczej sceptycznym tonie. Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg wyraziła w tej sprawie jednoznaczne stanowisko.

- W tym roku i w założeniach budżetowych nie przewidujemy waloryzacji świadczenia Rodzina 500 plus, ponieważ wprowadzamy nowe świadczenia i rozwijamy kolejne programy - mówiła. Odnosząc się do korekty 500 plus w 2023 roku, minister powiedziała, że "przede wszystkim wprowadzamy nowe świadczenia, aby wyjść z pułapki niskiej dzietności".

Reklama

Progi dochodowe w świadczeniu 500 plus?

Do świadczenia odniósł się także wiceminister finansów Artur Soboń, który na początku października wspomniał o tym, że rozważaniu kwestii progów dochodowych przy 500 plus. - W pewnych rozwiązaniach dla najsłabszych mamy progi. Tam, gdzie to wsparcie jest powszechne, tych progów nie ma. Na stacji benzynowej nie ma progów, w programie Rodzina 500 plus takie progi mogłyby być - mówił, dodając, że "warto o tym rozmawiać".

Gdy media zaczęły cytować tę wypowiedź, wiceminister na Twitterze jasno zaznaczył, że "nie ma żadnych planów wprowadzenia progów w programie 500 plus".

Kaczyński o waloryzacji 500 plus: Myśli się o tym

Kwestię ewentualnej rewaloryzacji 500 plus podniósł w sobotę na spotkaniu z mieszkańcami Częstochowy prezes PiS Jarosław Kaczyński. - Myśli się o waloryzacjach, ale nie mogę w tej chwili nikomu niczego obiecać - powiedział.

Później Kaczyński mówił, że "dzieci jest za mało i nie bardzo wiadomo, co z tym zrobić". - Wiadomo już, że samo 500 plus nie zadziałało. Na pewno, postęp mogłyby przynieść tanie, łatwe do zdobycia mieszkania, ale to też nie wystarczy - mówił.

"To powinno być 1000 plus"

Zdaniem ekonomisty, doradcy prezesa NPB, dr Cezarego Mecha, świadczenie 500 plus powinno zostać zwaloryzowane.

- To co powinniśmy zrobić w pierwszej kolejności, to zwaloryzować 500 pus. To powinno być 1000 plus - powiedział.