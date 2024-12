Wspólnie ubrali osiedlową choinkę. Po dwóch dniach zniknęła

Na Skwerze św. Damiana de Veustera, nazywanym Sercem Szczepina , co roku stoi choinka przystrajana przez mieszkańców osiedla, głównie dzieci. W tym roku również wrocławianie ubierali świąteczne drzewko .

"Było wesoło i smacznie, uśmiechy dzieci, gra terenowa harcerzy i poczęstunek. Od sześciu lat podtrzymujemy tę tradycję i zawsze jest to sympatyczne wydarzenie w zimne, grudniowe popołudnie" - czytamy na Facebooku organizatorów.

Wrocław. Zniknęła osiedlowa choinka

Dodali również, że zwrócili się już z zapytaniem o te sytuację do Zarządu Zieleni Miejskiej .

"Nie chce nam się wierzyć, że zlikwidował ją Zarząd Zieleni Miejskiej , bo przecież była przymocowana do barierki po dawnym schronie i w żaden sposób nie ingerowała w zieleń skweru - czytamy w opublikowanym na Facebooku komunikacie organizacji.

Szczepin. Czy skradziono osiedlową choinkę?

Jednak, jak przekazał w rozmowie z Interią oficer prasowy KMP we Wrocławiu kom. Wojciech Jabłoński, "żadne zawiadomienie w sprawie kradzieży nie wpłynęło".

Przedstawiciele Serca Szczepina się nie poddają i postanowili, że ubiorą choinkę jeszcze raz . Zaapelowali w tej sprawie do mieszkańców.

"Jeśli macie w domu niepotrzebną sztuczną choinkę albo widzicie z okna jak stoi taka samotnie przy kuble na śmieci, dajcie nam znać, odbierzemy ją od Was. A jak już znajdziemy wśród Sąsiadów nową, to poinformujemy Was o zbiórce ozdób" - przekazali w komunikacie.