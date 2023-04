Dzioborożce karbodziobe to jedne z najbardziej tajemniczych ptaków, o ciekawych zwyczajach lęgowych. Wyróżniają się także upierzeniem i charakterystyczną naroślą na dziobie.

Wrocław. Dzioboroce kardodziobe w zoo

Jak informuje wrocławskie zoo, ptaki przyzwyczaiły się już do nowego domu.

Wolierę dzioborożców karbodziobych zlokalizowano w starej zabytkowej części zoo, w pobliżu jego narożnika przy moście zwierzynieckim.

Przy głównej witrynie ekspozycji wykonano drewniany podcień z belek, podobnych do tych widocznych wokół pobliskiej ptaszarni. Stanowi on zacienioną strefę służącą zarówno ptakom (by nie świeciło w nie słońce) i zwiedzającym (którzy lepiej mogą je zobaczyć).

Zdjęcie Nowa woliera dla ptaków / ZOO Wrocław /

Dzioborożce kardodziobe. Woliera kosztowała dwa miliony złotych

Docelowo konstrukcja będzie opleciona roślinami pnącymi. Imponująca jest woliera zewnętrzna, kilkukrotnie większa niż wnętrze. Ptaki mają do dyspozycji liczne pnie i gałęzie, z których opiekunowie złożyli przemyślane "konstrukcje".

Przestrzeń jest urozmaicona, co ma jak najlepiej imitować środowisko gęstych lasów równikowych, w jakich ptaki te występują w naturze.

Zdjęcie Zewnętrzna woliera / ZOO Wrocław /

Warunki są też odpowiednie dzięki regulowanej temperaturze i wilgotności powietrza. Koszt budowy brutto wyniósł około dwa miliony złotych.

- Cieszymy się z kolejnej inwestycji na terenie naszego zoo. Z pewnością przyciągnie ona naszych gości w rzadziej odwiedzane rejony ogrodu, gdyż największy ruch obserwujemy w Afrykarium i okolicach. Stara część zoo jest warta odkrycia, a nowy pawilon i jego egzotyczni mieszkańcy świetnie się tu wkomponowują - mówi Joanna Kasprzak, prezes ZOO Wrocław.

Występują w Nowej Gwinei

Dzioborożce karbodziobe (Rhyticeros plicatus) występują głównie w Nowej Gwinei i na okolicznych wyspach. Ich polska nazwa wzięła się najpewniej od charakterystycznej dla dzioborożców narośli na dziobie, która u tego gatunku jest karbowana. Z wyglądu przypomina ona ogon homara.

- U dzioborożców karbodziobych widoczny jest dymorfizm płciowy, czyli wyraźne różnice w wyglądzie osobników w zależności od płci. Samice są mniej kolorowe - upierzone głównie na czarno. Wyróżnia się u nich jedynie białe gardło i obwódki wokół oczu. Samce także posiadają białe gardło i obwódki wokół oczu, ale cała ich głowa i część piersi jest upierzona na rudo. Zarówno samce jak i samice mają karbowaną narośl na dziobie, która u młodych nie występuje od razu po wykluciu, a wykształca się z czasem - mówi Robert Strasenburg, Kierownik Wydziału Ptaków wrocławskiego zoo.

Szacuje się, że populacja dzioborożców karbodziobych w naturze maleje, między innymi ze względu na kłusownictwo i polowanie na nie dla sportu, mięsa i do przemytu za granicę. Nie są one zagrożone wyginięciem według Czerwonej Księgi Gatunków, jednak należy podkreślić, że ich populacja jest nieznana.