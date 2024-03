MPK zagroziło, że jeśli sprawca nie zastosuje się wezwania, stawka darowizny wzrośnie do 1500 złotych, a screeny z widocznym autorem napisów zostaną umieszczone w sieci. Dano też jasno do zrozumienia, że nagranie trafi do świdnickiej policji.

Świdnica. Incydent w autobusie. Sprawca pomalował siedzenia

Podano również, że jeśli do następnego dnia nie przekaże potwierdzenia wpłaty tym razem podwyższonej kwoty - 1500 złotych, do sieci trafi "wysokiej jakości nagranie wandala i tego, co robił w autobusie". Do dołączono też fotografie, na których widać sprawcę.