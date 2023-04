Sprawa dotyczy żłobka nr 6 przy ulicy Hetmańskiej w Wałbrzychu. Ojciec jednego z dzieci nagrał, jak wychowawczynie zachowują się wobec maluchów. Zrobił to po tym, jak zauważył, że zmiana grupy wpłynęła negatywnie na jego dziecko.

Nagrania ujawniły, że w jednej z grup nie dzieje się dobrze. Wynika z nich, że opiekunki miały wyzywać, zastraszać i szarpać dwulatki i trzylatki - podaje lokalny odział "Wyborczej".

Zastępca prezydenta Wałbrzycha: Jesteśmy zbulwersowani

Rodzic o zachowaniu wychowawczyń poinformował dyrektorkę żłobka oraz władze miasta, które skierowały sprawę do prokuratury.

- Nakazałam, aby panie opiekunki natychmiast zostały odsunięte od pracy z dziećmi. Dodatkowo poprosiłam o sporządzenie przez zespół prawników zawiadomienia do prokuratury, trafiło ono tam tego samego dnia. Poleciłam także sporządzenie wypowiedzenia dla pań, wobec których mamy podejrzenia, że zachowywały się skandalicznie - powiedziała Sylwia Bielawska, zastępca prezydenta miasta w rozmowie z "Wydarzeniami" Polsatu .

Zwolniono nie tylko opiekunki, ale i dyrektor przedszkola. - Jesteśmy bardzo zbulwersowani. Nie wiemy, jak to się stało, że pani dyrektor nie zauważyła takiego zachowania opiekunek - stwierdziła Bielawska.

Jak podaje "Wyborcza", podczas konfrontacji dwie z trzech opiekunek przyznały się do winy.

Reporter "Wydarzeń" Polsatu dotarł do rodziców maluchów, które uczęszczały do feralnego żłobka. - Denerwuje mnie to, że nie możemy dostać stenogramów i przeczytać, co tam się działo - powiedział tata jednego z dzieci.

Trwa śledztwo. Dzieci z grupy, w której miało dochodzić do nadużyć, objęto pomocą psychologiczną.