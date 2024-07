Wałbrzych. Runął fragment muru przy Zamku Książ

Jeszcze w piątek do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych rzecznik prasowy Zamku Książ w Wałbrzychu Mateusz Mykytyszyn. Doprecyzował on, że doszło do osunięcia się nadbudowy muru, biegnącego wzdłuż drogi prowadzącej do zamku od strony północnej. "Na szczęście, nikt w wyniku tego zdarzenia poważnie nie ucierpiał. Czterem osobom, które znajdowały się w okolicy zdarzenia została udzielona pomoc medyczna".