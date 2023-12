Decyzją sądu Maksymilian F. trafił do aresztu tymczasowego. "Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, realną obawę matactwa, ucieczki podejrzanego, grożącą mu surową karę oraz uzasadnioną obawę ponownego popełnienia przez podejrzanego przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu prokurator Prokuratury Krajowej we Wrocławiu skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec Maksymiliana F. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania" - napisała prokuratura krajowa.

"Sąd w pełni podzielił stanowisko i argumentację prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie" - dodano.

Wrocław. Mężczyzna postrzelił policjantów

Do zdarzenia doszło 1 grudnia przy ul. Sudeckiej we Wrocławiu. Maksymilian F. miał trafić do aresztu na pół roku za oszustwa. Podczas, gdy wraz z policjantami był w drodze na komisariat, doszło do tragedii. Mężczyzna miał postrzelić funkcjonariuszy, a następnie zbiegł z miejsca zdarzenia. Został zatrzymany 2 grudnia podczas obławy policyjnej. Ranni funkcjonariusze trafili do szpitala, gdzie walczą o życie. Ich stan jest określany jako krytyczny.

- Prokurator Dolnośląskiego pionu Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej przedstawił zarzuty zatrzymanemu Maksymilianowi F. usiłowania zabójstwa dwóch policjantów, kwalifikowane z art. 13 par. 1 oraz art. 148, par. 3 Kodeksu karnego - mówił rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prokurator Karol Borchólski.

- Przestępstwa te zagrożone są karą dożywotniego pozbawienia wolności. - dodał.

Maksymilian F. mówił, że otworzy ogień do policji

"Wydarzenia" Polsatu dotarły do nagrania, w którym Maksymilian F. zapowiedział, że otworzy ogień do policjantów, jeśli ci spróbują go zatrzymać.

- Jeżeli policja będzie próbowała się do mnie zbliżyć, otworzę ogień. Ja pierwszy. Dlaczego? Odpowiedzcie sobie sami. Jestem osobą maltretowaną przez policję. Próbowali wbić mnie w jakiś program, a ja nie jestem ani przestępcą, ale stanę się nim, tak jak próbujecie robić ze mnie przestępcę od wielu, wielu, wielu lat - mówił na nagraniu.

