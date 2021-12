Nie żyje ks. Stanisław Pawlaczek. Był kapelanem "Solidarności”

Informację o śmierci duchownego podała w środę w mediach społecznościach parafia NMP na Piasku.

Ks. Stanisław Pawlaczek urodził się w 1940 r. w Sokolnikach pod Lwowem. Na Dolny Śląsk, wraz z rodziną, przyjechał w 1946 r. W 1958 r. wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, które skończył otrzymując święcenia kapłańskie z rąk abpa Bolesława Kominka w 1964 r. Po dwóch latach podjął studia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Po powrocie do Wrocławia przez 14 lat był prefektem w tamtejszym seminarium, pełniąc jednocześnie funkcję wykładowcy. Od 1972 r. był zaangażowany w duszpasterstwo przy kościele św. Marcina na Ostrowie Tumskim, gdzie gromadziła się była Polonia Wrocławska, a także wrocławski Klub Inteligencji Katolickiej.

Kapelan dolnośląskiej "Solidarności"

W 1984 r. został proboszczem parafii Najświętszej Marii Panny na Piasku i funkcję tę sprawował do 2015 r. Od 1986 r. do 1992 r. pełnił funkcję dyrektora Domu Księży Emerytów we Wrocławiu.

Był Duszpasterzem Prawników Archidiecezji Wrocławskiej i kapelanem Regionu Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność". Współpracował też ze stowarzyszeniami kresowymi.



O szczegółach dotyczących uroczystości pogrzebowych parafia NMP na Piasku ma poinformować w najbliższym czasie.