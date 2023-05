Dwulatka 10 minut była pod wodą. Właśnie wybudziła się ze śpiączki

Oprac.: Joanna Mazur WIADOMOŚCI LOKALNE

Lekarze mówią o cudzie. Dwuletnia dziewczynka wybudziła się ze śpiączki ponad tydzień po tym jak wpadła do oczka wodnego i przez około 10 minut przebywała pod wodą. Przez ten czas temperatura jej ciała spadła do 28 stopni Celsjusza, była w stanie krytycznym. Teraz ze szpitala płyną wyjątkowe wieści: mała pacjentka żyje i ma się dobrze. Wszystko wskazuje na to, że wyjdzie z tej sytuacji cała i zdrowa.

